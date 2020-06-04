Ящишин: Смалійчук намагається якомога швидше приїхати до Львова

Новий власник Карпат Олег Смалійчук хоче приїхати до Львова для того, щоб фізично допомогти команді в непростій ситуації.

Про це розповів виконавчий директор львівського клубу Ростислав Ящишин.

"Олег Смалійчук не планував втручатися в роботу клубу до кінця цього сезону. Однак на тлі того, що у нас сталося, він не може бути осторонь.

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Як мені відомо, зараз він намагається якомога швидше приїхати до Львова і бути разом з клубом у важкій ситуації. Також я маю розпорядження про те, кому і як потрібно допомагати в ситуації, що склалася. Про те, як зробити так, щоб наші співробітники і футболісти не відчували себе покинутими", - відзначив Ящишин.