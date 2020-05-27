У Карпат офіційно змінився власник

Менеджер повернувся у львівський клуб

Джерело - ФК Карпати.

Новим власником львівських Карпат став Олег Смалійчук.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

З 2017 по 2019 рік він був віцепрезидентом Карпат. Смалійчук отримав частку клубу, якою раніше володів Петро Димінський.

Карпати на момент зупинки сезону УПЛ займають останнє місце і ризикують вилетіти в Першу лігу.

Очевидно, тепер Смалійчук не братиме участі у виборах президента УПЛ, хоча раніше він подавав свою кандидатуру.

Раніше повідомляли, Смалійчук купив Карпати у Димінського.

Нагадаємо, Карпати вимагають у Рівер Плейта виплатити борг за Карраскаля.