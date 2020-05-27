У Карпат офіційно змінився власник

Джерело - ФК Карпати.
Новим власником львівських Карпат став Олег Смалійчук.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
З 2017 по 2019 рік він був віцепрезидентом Карпат. Смалійчук отримав частку клубу, якою раніше володів Петро Димінський.
Карпати на момент зупинки сезону УПЛ займають останнє місце і ризикують вилетіти в Першу лігу.
Очевидно, тепер Смалійчук не братиме участі у виборах президента УПЛ, хоча раніше він подавав свою кандидатуру.
Раніше повідомляли, Смалійчук купив Карпати у Димінського.
Нагадаємо, Карпати вимагають у Рівер Плейта виплатити борг за Карраскаля.