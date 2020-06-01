Олександр Денисов прокоментував деталі продажу Карпат

Джерело - Великий футбол.

Новий власник Карпат Олег Смалійчук купив клуб за гроші та має реального партнена на Заході.

Про це розповів ведучий Олександр Денисов.

"Я розмовляв з Олегом Смалійчук. Він сказав, що мова йде про кеші, реальні гроші. Він сказав, що у нього є партнер на Заході. Угода оформлена для того, щоб потім з цим партнером щось робити з Карпатами.

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Також спілкувався з людьми близькими до львівського футболу, Карпатам. Вони кажуть, що це може бути певна угода між Смалійчук і Димінським, що клуб в майбутньому буде знову проданий. Смалійчук може отримати якусь частку після цього продажу", - сказав Денисов.

Раніше, Олег Смалійчук став власником частки клубу Карпати.