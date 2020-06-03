У збірній України заступилися за Шевченка після висловлювань Крижановського

Пресаташе збірної України Олександр Гливинський заступився за головного тренера збірної України Андрія Шевченка після публікації посту головного редактора офіційного сайту київського Динамо Кирила Крижановського.

Про це він написав у Facebook.

"Кирило, а до чого, взагалі, цей пост? Засуджуєш, що Андрій Шевченко підтримав міжнародний рух проти насильства і расизму? Чи ти просто підтримуєш расизм? Як зрозуміти це твоє висловлювання?

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І який зв’язок того, що Шевченко підтримує рух проти расизму із незрозумілим висновком, що він , виходячи з твоїх слів, не турбується тим, що існує насилля в Україні? Хіба підтримка руху проти расизму у США і всьому світі означає одночасно підтримку насильства у рідній країні?

Вочевидь варто думати перед тим, як постити всіляку дурню у соцмережах! Тим більше, якщо намагаєшся оцінити дії публічних персон. Висловись чітко, а не натяками, і дай зрозуміти - це твоя особиста позиція, позиція журналіста чи організації, де ти працюєш?", - написав Гливинський.