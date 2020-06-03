Шевченко підтримав протестуючих в США

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Андрій Шевченко засудив расизм.

Про це він повідомив у Тwitter.

Шевченко виклав чорний квадрат і написав "Black Lives Matter" (назва руху опору) з чорним смайликом-сердечком, чим підтримав протестуючих в США.

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Відзначимо, що у США відбуваються масові протести і заворушення в США, які трапилися після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським.

Нагадаємо, Мейвезер оплатить похорони Джорджа Флойда.