Шевченко підтримав протестуючих в США

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Андрій Шевченко засудив расизм.
Про це він повідомив у Тwitter.
Шевченко виклав чорний квадрат і написав "Black Lives Matter" (назва руху опору) з чорним смайликом-сердечком, чим підтримав протестуючих в США.
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Відзначимо, що у США відбуваються масові протести і заворушення в США, які трапилися після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейським.
Black Lives Matter 🖤 #BlackOutTuesday pic.twitter.com/zHIe7yN4uw— Andriy Shevchenko (@jksheva7) June 2, 2020
Нагадаємо, Мейвезер оплатить похорони Джорджа Флойда.