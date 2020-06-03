У Динамо розкритикували Шевченка за виставлений чорний квадрат

Головного тренера збірної України Андрія Шевченка звинуватили у байдужості до проблем українців.

Про це розповів спортивний журналіст та головний редактор офіційного сайту київського Динамо Кирило Крижановський у Facebook.

"Життя українців, яких стріляють, гвалтують і катують мусори, головного тренера збірної України, на жаль, не хвилює. Вони ж білі. Та й нікому не потрібні.

Як же просто боротися з расизмом в США, проживаючи десь в Лондоні. Україні – локшину на вуха у вигляді партії з (Наталією) Королевською. США – підтримку і боротьбу за права людини. Нічого нового", - розповів Крижановський.