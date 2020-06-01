Донецькому Шахтарю ще рано вручати золоті медалі УПЛ після перемоги над Динамо (3:1).

Про це заявив хавбек гірників Марлос.

"Навіть без глядачів вийти на поле - це було чудово. Хоч ми і втратили ритм, все одно зіграли добре і перемогли принципового суперника. Погано, що стадіон був порожнім, але важливо дотримуватися медичних приписів, щоб все повернулося в норму, коли криза мине.

Звичайно, головне перемога, але я радий, що провів хороший матч і допоміг команді двома голами. Забивати завжди приємно, особливо в матчі з принциповим суперником. Ми рухаємося до нашої мети - перемозі в чемпіонаті. Розслаблятися не можна, чемпіонство ще не забезпечено", - зазначив Марлос.