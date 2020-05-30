У Серії А обдумують повернення уболівальників на трибуни

В Італії хочуть грати матчі з глядачами

Клуби Серії А думають над тим, чи не можна частково повернути уболівальників на трибуни.

Про це повідомляє Football Italia.

Рішення буде приймати уряд в червні, але деякі клуби готові до такого.

"Якби було можливо допустити глядачів, то буде здорово. Наприклад, не продавати квитки, але за системою ротації пускати на стадіон якесь число власників сезонних абонементів. На один матч якусь частину фанів, на наступний - ще частина тих, у кого абонементи", - вважає президент Лечче Сальвер Стіччі.

Італійські ЗМІ впевнені, що нинішній сезон точно буде дограний без фанів, а варіанти вже розглянуть на наступний чемпіонат.

Нагадаємо, у Серії А назвали дати перших матчів.