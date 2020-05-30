У Серії А назвали дати перших матчів

Джерело - ukrinform.ua.
Італійська Серія А оголосила розклад футбольних поєдинків, якими відновиться турнір після виходу з карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
20-21 червня відбудуться пропущені матчі Інтер - Сампдорія (25-й тур), Аталанта - Сассуоло, Верона - Кальярі та Торіно – Парма (26-й тур).
Після того, як ці зустрічі зіграють, у всіх команд стане по 26 матчів.
Вже з понеділка, 22 червня, розпочнуться поєдинки 27-го туру.
Також, фінал Кубка Італії відбудеться 17 червня. Повторні кубкові півфінальні матчі з13 червня. У них зіграють пари Ювентус - Мілан (перша гра - 1:1) та Наполі - Інтер (1:0).
Нагадаємо, у Серії А відмовляють грати денні матчі.