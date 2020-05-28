У Першій лізі організувалася коаліція клубів, які не хочуть догравати сезон.

Про це заявив голова наглядової ради клубу Сергій Стороженко.

"Два місяці ПФЛ була аморфною, нічого не робилося. Або це робилося спеціально, щоб в останній момент вкинути варіанти за спинами коаліції, яка не хоче грати.

Я не приховую, мені теж дзвонили і пропонували вступити в цю коаліцію. Дзвонили власники клубів. Я не хочу зараз називати прізвища, може пізніше. Але я впевнений, що люди мовчати не будуть

Я підкреслюю, що це змова. Тому що до мене зверталися з пропозицією вступити в змовники. Не грати, не виконувати регламент", - зазначив Стороженко.