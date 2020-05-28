 Стороженко: Не догравати Першу лігу - це змова клубів | Футбол | Champion.com.ua
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Стороженко: Не догравати Першу лігу - це змова клубів

Сьогодні 12:25 874 0
У Металісті 1925 дуже незадоволені ПФЛ і позицією деяких клубів
Стороженко: Не догравати Першу лігу - це змова клубів
#Металіст 1925, #Стороженко

Джерело - Чемпіон.

У Першій лізі організувалася коаліція клубів, які не хочуть догравати сезон.

Про це заявив голова наглядової ради клубу Сергій Стороженко.

"Два місяці ПФЛ була аморфною, нічого не робилося. Або це робилося спеціально, щоб в останній момент вкинути варіанти за спинами коаліції, яка не хоче грати.

Я не приховую, мені теж дзвонили і пропонували вступити в цю коаліцію. Дзвонили власники клубів. Я не хочу зараз називати прізвища, може пізніше. Але я впевнений, що люди мовчати не будуть

Я підкреслюю, що це змова. Тому що до мене зверталися з пропозицією вступити в змовники. Не грати, не виконувати регламент", - зазначив Стороженко.

Раніше, Поворознюк збирається судитися з ПФЛ і відмовитися від УПЛ.

Нагадаємо, чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.

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