Чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді

Рада ліг ПФЛ прийняла рішення

Чемпіонат Першої ліги не буде дограний в повному вигляді за регламентом.

Про це повідомляє Sport Arena.

Таке рішення прийнято сьогодні на Раді ліг ПФЛ, що проходить на стадіоні Оболонь в Києві.

Шість клубів Першої ліги проголосували за догравання чемпіонату з регламентом в повному вигляді, вісім клубів проголосували проти, один клуб утримався.

Клуби не змогли вирішити на Раді ліг, в якому вигляді можна дограти чемпіонат Першої ліги. ПФЛ направить опитувальники в клуби Першої ліги і очікує отримати у відповідь їх позицію. Прийняте рішення згодом буде направлено на виконком УАФ для затвердження.

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