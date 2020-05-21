 Чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Президент Інтернасьйонала: До Тайсона є інтерес з боку ТОП-клубів
Сьогодні 12:10 1430
Бріггс: Я буду битися з Тайсоном
Сьогодні 13:25 1283
Чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді
Сьогодні 13:09 707
Чемпіонат Другої ліги завершено достроково
Сьогодні 12:58 825
Бразильський захисник готовий повернутися до Динамо
Сьогодні 11:40 603
Колишній захисник Динамо може перешкодити трансферу Матвієнка у Арсенал
Сьогодні 11:10 940
Оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ
Вчора 22:25 5225
Гол Мілевського не допоміг Динамо уникнути поразки від БАТЕ
Вчора 20:50 1000
Українська промоутерська компанія заморозила діяльність
Вчора 20:10 3136
За п'янку Бєсєдін був оштрафований Суркісом, але Ребров заступився
Вчора 19:39 1702
Блоги
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
18.05.2020 11:47 2089
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця Андрій Твердохліб
17.05.2020 22:39 832
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою Valeriy Ruchka
17.05.2020 10:54 903
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма Андрій Твердохліб
16.05.2020 20:56 1383
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга Андрій Твердохліб
16.05.2020 19:37 1199
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:10 Хокей НХЛ планує дограти сезон у 2-4 містах 116
14:58 Бокс Ексчемпіон UFC зізнався, що міг провести бій проти Кличка 265
14:47 Футбол Колишній воротар Металіста: Я не стримався і зловив офіціанта джебом 618
14:36 Хокей Швейцарія збирається відібрати у Росії право проведення чемпіонату світу 720
14:25 Бокс Колишній чемпіон UFC кинув виклик легендарному Тайсону 546
14:09 Теніс Марченко: Моє ставлення до Усика не зміниться 1207
13:55 Бокс Експерт: Тайсона вистачить на 2-3 раунди 744
13:40 Футбол Гравець збірної України відмовився від зарплати в італійському клубі 1164
13:25 Бокс Бріггс: Я буду битися з Тайсоном 1283
13:09 Футбол Чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді 707
12:58 Футбол Чемпіонат Другої ліги завершено достроково 825
12:40 Футбол Фонсека знайшов цікаву альтернативу Мораєсу для підсилення Роми 1284
12:25 Футбол Сабо: Я давно говорив, що у Динамо будуть проблеми 1821
12:10 Футбол Президент Інтернасьйонала: До Тайсона є інтерес з боку ТОП-клубів 1430
11:55 Футбол Зоря продовжила контракти Вернидуба і Хомченовського 1331
11:40 Футбол Бразильський захисник готовий повернутися до Динамо 603
11:25 Футбол Колишній лідер Шахтаря може продовжити кар'єру у Катарі або ОАЕ 1776
11:10 Футбол Колишній захисник Динамо може перешкодити трансферу Матвієнка у Арсенал 940
10:55 Футбол Сілва не відмовився б грати за збірну України 1991
10:40 Футбол Сабо: Якість футболу після відновлення УПЛ не буде гіршою 1568
10:25 Футбол Сьогодні вирішиться доля сезону у Першій та Другій лігах 1844
10:10 Футбол Циганик впав під час прямого ефіру - Лобода пригадала конфуз з ведучим Профутболу 2239
09:55 ММА Гейджи: Нехай пройде час, а потім я і Хабіб з усім розберемося 1693
09:39 Бокс Лопес-старший: Ломаченко не поважає мене, не поважає мого сина 1992
09:33 Блог Рік тому помер легендарний Нікі Лауда. 5 епізодів з його життя, про які ви могли не знати 407

Чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді

Сьогодні 13:09 707 0
Рада ліг ПФЛ прийняла рішення
Чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді
#ПФЛ

Джерело - sportarena.com.

Чемпіонат Першої ліги не буде дограний в повному вигляді за регламентом.

Про це повідомляє Sport Arena.

Таке рішення прийнято сьогодні на Раді ліг ПФЛ, що проходить на стадіоні Оболонь в Києві.

Шість клубів Першої ліги проголосували за догравання чемпіонату з регламентом в повному вигляді, вісім клубів проголосували проти, один клуб утримався.

Клуби не змогли вирішити на Раді ліг, в якому вигляді можна дограти чемпіонат Першої ліги. ПФЛ направить опитувальники в клуби Першої ліги і очікує отримати у відповідь їх позицію. Прийняте рішення згодом буде направлено на виконком УАФ для затвердження.

Раніше, український футболіст завершив кар'єру у 22 роки.

Коментарі ()