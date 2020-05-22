 Скандальний власник клубу Першої ліги збирається судитися з ПФЛ і відмовитися від УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Скандальний власник клубу Першої ліги збирається судитися з ПФЛ і відмовитися від УПЛ

Сьогодні 20:38 486 0
Поворознюк обурений бездіяльністю Професійної футбольної ліги
Скандальний власник клубу Першої ліги збирається судитися з ПФЛ і відмовитися від УПЛ
#Поворознюк, #Інгулець, #ПФЛ

Джерело - Главком.

Клуб Першої Ліги Інгулець не піде до УПЛ за допомогою бюрократії.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"Третє місце клуб відстоюватиме у суді. Річ у тім, що за підсумками зіграних 19-ти турів рівну кількість очок (по 37) набрали відразу чотири колективи – Інгулець, Минай, Оболонь Бровар і Агробізнес. На сайті ПФЛ на третьому місці наразі знаходиться Минай, а Інгулець поставили на четвертій позиції.

Згідно з регламентом, у випадку рівної кількості очок найперше враховується кількість очок, набраних командами в матчах між собою (в Інгульця і Миная - по 7, в Оболоні - 6, у Агробізнеса - 5). Наступний пункт - різниця м’ячів у зустрічах між собою. Далі - кількість забитих у цих матчах м’ячів. Представники Інгульця наполягають, що у цьому випадку різниця має рахуватися виключно по їх матчах із Минаєм. Оскільки єдиний поєдинок команд завершився 1:1, визначальним має бути четвертий пункт регламенту. Це - загальна різниця забитих і пропущених м’ячів. В Інгульця вона - +17, у Миная - +12.

Третє місце ми відсудимо. А коли відсудимо, а Федерація прийме рішення, що три команди підіймається, ми виступати у Прем’єр-лізі відмовимося. Бо це буде нечесно у ставленні до Оболоні, Металіста і решти команд. Тому я відмовлюся з гордою совістю і великою честю. Ми не підемо до УПЛ за допомогою бюрократії. Хочемо тільки грати. Мені хочеться підвищитися у класі чесним, спортивним принципом. Бо в нас є репутація. Футбольний клуб "Інгулець" гуде на всю Україну як дійсно народний. Мені буде соромно, коли хтось скаже: "Який ти народний, якщо тебе у Прем’єр-лігу занесли на ношах?" Я цього робити не буду. Краще ще рік пограю в першій лізі, але зайду в УПЛ чесно", - зазначив Поворознюк. 

Раніше повідомлялося, що чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.

Також, чемпіонат Другої ліги завершено достроково.

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