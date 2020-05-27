Петраков відреагував на скандал з футбольною ТСК: тренер не бачить сенсу в її роботі

Керівник УАФ Андрій Павелко ні в чому не відмовляє наставнику чемпіонів світу U-20 Олександру Петракову.

Про це заявив сам фахівець.

"Я підтримую заяву власників Золотого м'яча у цьому питанні [щодо роботи тимчасової слідчої комісії Верховної ради]. Ця комісія - хто її створив і навіщо? Єдине, що я можу, чітко сказати - за 5 років нашої роботи з Андрієм Павелком, ось уже 6-й рік пішов, він мені жодного разу ні в чому не відмовив. Я плідністю і результатом нашої роботи повністю задоволений. А футбольні міні-поля - це дуже здорово, підтримую їх будівництво. Також нам зараз, крім них, ще потрібні і криті поля.

Українським депутатам треба звернути увагу на приклади Фінляндії, Норвегії, де розвиток футбольної інфраструктури ставитися на чільне місце виховання спортивної та здорової молоді", - сказав Петраков.