Шевченко, Блохін та Бєланов стали на захист Павелка

Володарі Золотого м'яча Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко звернулися до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо роботи Тимчасової спеціальної слідчої комісії по діяльності президента УАФ Андрія Павелка.

Відповідне звернення опублікував Ігор Бєланов у Facebook.

"Ми із сумом спостерігаємо, як протягом вже більш ніж двох років триває масштабна інформаційна війна проти Української асоціації футболу. Однією з головних тем для маніпуляцій в рамках цієї брудної кампанії стала державна програма з розвитку футбольної інфраструктури України.

Зі створенням наприкінці минулого року у Верховній Раді Тимчасової спеціальної слідчої комісії ми сподівалися, що народні депутати у співпраці з правоохоронними органами вивчать всі аспекти реалізації цієї програми та дадуть чіткі відповіді на питання: чи мали тут місце зловживання, чи всі звинувачення на адресу УАФ були надумані.

Тому ми свідомо не коментували діяльність ТСК з моменту ії створення, щоб наша позиція не була розцінена, як тиск на членів ТСК Верховної Ради.