Шевченко, Блохін та Бєланов стали на захист Павелка

Джерело - Чемпіон.
Володарі Золотого м'яча Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко звернулися до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо роботи Тимчасової спеціальної слідчої комісії по діяльності президента УАФ Андрія Павелка.
Відповідне звернення опублікував Ігор Бєланов у Facebook.
"Ми із сумом спостерігаємо, як протягом вже більш ніж двох років триває масштабна інформаційна війна проти Української асоціації футболу. Однією з головних тем для маніпуляцій в рамках цієї брудної кампанії стала державна програма з розвитку футбольної інфраструктури України.
Зі створенням наприкінці минулого року у Верховній Раді Тимчасової спеціальної слідчої комісії ми сподівалися, що народні депутати у співпраці з правоохоронними органами вивчать всі аспекти реалізації цієї програми та дадуть чіткі відповіді на питання: чи мали тут місце зловживання, чи всі звинувачення на адресу УАФ були надумані.
Тому ми свідомо не коментували діяльність ТСК з моменту ії створення, щоб наша позиція не була розцінена, як тиск на членів ТСК Верховної Ради.
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Ми щиро сподівалися, що пів року – достатній строк, щоб розібратися у проблемі. Однак, протягом шести місяців роботи ТСК склалося враження, що метою роботи комісії було не встановлення істини, а створення нового інструменту для маніпуляцій по цій темі.
Про це свідчать і останні заяви окремих народних депутатів, які ставлять політичні інтереси вище інтересів українського футболу. Маємо серйозні побоювання, що для декого важливіше саме існування такої комісії, як технології для нових маніпуляцій, а не об’єктивні результати її роботи.
Тому просимо вас за жодних обставин не допустити політизації роботи ТСК та виключити політику, як таку, з цього питання при розгляді пропозиції щодо продовження роботи комісії", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, Верховна Рада створила комісію щодо розслідування можливих порушень з боку Павелка.