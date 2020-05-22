Новий президент Крузейро пообіцяв погасити борг перед Зорею

Крузейро хоче вирішити питання щодо виплати боргів клубу, в тому числі і перед Зорею.

Про це розповів новий президент бразильського клубу Сержіо Родрігес.

"Мій пріоритет полягає в тому, щоб виплатити борг, визнаний ФІФА, дедлайн по якому настає наступного тижня, в п'ятницю. Я вже говорив з консультантами сьогодні, у мене заплановано багато зустрічей. Пріоритет полягає в тому, щоб погасити цей борг. Потім ми будемо намагатися розрахуватися з боргами по зарплаті перед співробітниками клубу і футболістами. Після цього можна буде ставити завдання по поверненню в Серію А", - сказав Родрігес.