Бразильський клуб втратив 6 очок перед початком чемпіонату

Міжнародна федерація футбольних асоціацій оштрафувала на шість очок бразильський клуб Крузейро за борги перед українською Зорею та командою Аль-Вахда з ОАЕ.

Про це повідомляє Radio Itatiaia.

Крузейро винен луганчанам 1,5 млн євро за півзахисника Вілліана Гомеса. Крім цього, бразильський клуб не погасив заборгованість в 5 млн доларів перед Аль-Вахдой за оренду півзахисника Денілсона.

ФІФА також може відправити Крузейро в Серію С.

За підсумками сезону команда з міста Белу-Орізонті вилетіла в Серію B і розпочне сезон "з мінус 6 очок".

Нагадаємо, Крузейро підписав екс-нападника Шахтаря.