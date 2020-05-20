Джерело - ukrinform.ua.
Міжнародна федерація футбольних асоціацій оштрафувала на шість очок бразильський клуб Крузейро за борги перед українською Зорею та командою Аль-Вахда з ОАЕ.
Про це повідомляє Radio Itatiaia.
Крузейро винен луганчанам 1,5 млн євро за півзахисника Вілліана Гомеса. Крім цього, бразильський клуб не погасив заборгованість в 5 млн доларів перед Аль-Вахдой за оренду півзахисника Денілсона.
ФІФА також може відправити Крузейро в Серію С.
За підсумками сезону команда з міста Белу-Орізонті вилетіла в Серію B і розпочне сезон "з мінус 6 очок".
Нагадаємо, Крузейро підписав екс-нападника Шахтаря.