Крузейро підписав екс-нападника Шахтаря

Марсело Морено повернувся у Бразилію

Крузейро оголосив про підписання контракту із болівійським нападником Марсело Морено.

Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Останньою командою Марсело Морено був китайський клуб Шицзячжуан Евер Брайт, з яким у гравця був діючий контракт. Однак через бурхливу епідемію коронавірусу в Китаї форвард виявляв бажання покинути Піднебесну якомога швидше і в підсумку, очевидно, сторони прийшли до компромісу.

Марсело Морено вже двічі виступав за Крузейро - з 2007 по 2008 і в 2014 році. Саме зі стану "лисиць" форварда у 2008 році за 9 млн євро підписав Шахтар.

Раніше повідомлялося, що колишній хавбек Шахтаря залишить Корінтіанс.