Український футбол повертається: Розклад спарингів

Стали відомі перші дати спарингів клубів УПЛ

Українські клуби ведуть активну підготовку до відновлення сезону, який був призупинений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє football.ua.

Сьогодні, 22 травня, відразу чотири представники елітного дивізіону зіграють спаринги.

Розклад відомих спарингів клубів УПЛ:

22 травня, понеділок

Динамо - Рух. Стадіон Динамо імені Лобановського. Початок матчу - 14:00;

Олександрія - Ворскла. Стадіон Ніка. Початок матчу - 14:00;

Минай - ФК Львів. Стадіон Минай. Початок матчу - 15:00.

23 квітня, неділя

Колос - Олімпік. Стадіон в селі Мала Салтанівка. Початок матчу - 17:00.

24 травня, понеділок

Шахтар - Рух. Стадіон УТБ Святошин. Початок матчу - 11:00.

26 травня, вівторок

Олександрія - Черкащина. Стадіон Ніка. Початок матчу - невідомо.

Нагадаємо, відновлення УПЛ переноситься.

Також, оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ.