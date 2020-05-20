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Оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ

Сьогодні 22:25 2627 0
Матчі плей-оф за путівку в Лігу Європи можуть пройти 29 липня та 1 серпня
Оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ
#УПЛ

Джерело - sport.ua.

Керівники УПЛ склали попередній план догравання чемпіонату України та розіслали його в клуби.

Про це повідомляє sport.ua.

Як вже повідомлялося, футбол може повернутися до України 30 травня. Фінал Кубка України (попередньо, у Тернополі) намічений на 25 липня.

Матчі плей-оф за останню путівку в Лігу Європи можуть пройти 29 липня і 1 серпня. Поновлення чемпіонату залежить від остаточного рішення уряду країни.

Чемпіонат України:

30 травня - 24 тур, 6 червня - 25 тур, 13 червня - 26 тур, 20 червня - 27 тур, 27 червня - 28 тур,

4 липня - 29 тур, 11 липня - 30 тур, 15 липня - 31 тур, 19 липня - 32 тур.

Кубок України:

24 червня - 1/2 фіналу, 25 липня - фінал.

Матчі плей-оф:

29 липня - півфінал, 1 серпня - фінал.

Нагадаємо, Рух визначився із домашнім стадіоном у випадку виходу в УПЛ.

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