 Відновлення УПЛ, ймовірно, буде перенесено на 6 червня | Футбол | Champion.com.ua
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Відновлення УПЛ, ймовірно, буде перенесено на 6 червня

Сьогодні 21:27 253 0
Про це повідомляють журналісти програми Футбольний формат Лев Галушко та Олег Ящук.
Відновлення УПЛ, ймовірно, буде перенесено на 6 червня
#УПЛ

Джерело - Інстаграм Олега Ящука.

Відновлення сезону української Прем'єр-ліги перенесено з 30 травня на 6 червня.

Про це повідомляють журналісти програми Футбольний формат Лев Галушко та Олег Ящук.

За словами Галушко, причина перенесення в тому, що не всі команди встигають провести тести і повноцінно підготуватися до відновлення сезону.

Також очікується, що центральний матч туру Шахтар - Динамо також буде перенесений з Харкова до Києва на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ.

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