Відновлення УПЛ, ймовірно, буде перенесено на 6 червня

Про це повідомляють журналісти програми Футбольний формат Лев Галушко та Олег Ящук.

Джерело - Інстаграм Олега Ящука.

Відновлення сезону української Прем'єр-ліги перенесено з 30 травня на 6 червня.

Про це повідомляють журналісти програми Футбольний формат Лев Галушко та Олег Ящук.

За словами Галушко, причина перенесення в тому, що не всі команди встигають провести тести і повноцінно підготуватися до відновлення сезону.

Також очікується, що центральний матч туру Шахтар - Динамо також буде перенесений з Харкова до Києва на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ.

Раніше Рух визначився із домашнім стадіоном у випадку виходу в УПЛ.