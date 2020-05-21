Відновлення УПЛ, ймовірно, буде перенесено на 6 червня

Джерело - Інстаграм Олега Ящука.
Відновлення сезону української Прем'єр-ліги перенесено з 30 травня на 6 червня.
Про це повідомляють журналісти програми Футбольний формат Лев Галушко та Олег Ящук.
За словами Галушко, причина перенесення в тому, що не всі команди встигають провести тести і повноцінно підготуватися до відновлення сезону.
Також очікується, що центральний матч туру Шахтар - Динамо також буде перенесений з Харкова до Києва на НСК Олімпійський.
Нагадаємо, оприлюднено новий план-календар догравання УПЛ.
Раніше Рух визначився із домашнім стадіоном у випадку виходу в УПЛ.