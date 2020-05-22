 У ПФЛ назвали варіанти завершення сезону в Першій лізі | Футбол | Champion.com.ua
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У ПФЛ назвали варіанти завершення сезону в Першій лізі

Сьогодні 08:11 1623 0
Сергій Макаров прокоментував завершення сезону у Першій лізі
У ПФЛ назвали варіанти завершення сезону в Першій лізі
#Перша ліга, #ПФЛ, #Макаров

Джерело - tribuna.com.

У ПФЛ розглядають три варіанти завершення поточного сезону.

Про це розповів президент ліги Сергій Макаров.

"Згідно з рекомендаціями УЄФА, дотримувалися думки, що ідеальний варіант - дограти чемпіонат за чинним регламентом і форматом. Якщо це не виходить - дограти в якомусь іншому форматі, але все одно з максимальним дотриманням спортивного принципу.

Якщо і таке не виходить - тоді вже вирішувати з якихось поточних таблиць. Сформулюємо всі варіанти в листі клубам в понеділок.

Перший варіант - якийсь плей-оф за визначення місць, другий - вирішити по таблиці, третій - взагалі анулювати результати, приблизно як в Нідерландах, в такому випадку обмін між лігами не провадиться. Можливо, у клубів будуть ще варіанти", - сказав Макаров.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.

Також, чемпіонат Другої ліги завершено достроково.

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