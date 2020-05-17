 Рафаїлов: Не ходять вболівальники на футбол і не ходіть - тільки не смердить в Інтернеті | Футбол | Champion.com.ua
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Рафаїлов: Не ходять вболівальники на футбол і не ходіть - тільки не смердіть в Інтернеті

Вчора 23:09 442 0
Менеджер - про відвідуваність матчів УПЛ
Рафаїлов: Не ходять вболівальники на футбол і не ходіть - тільки не смердіть в Інтернеті
#Рафаїлов, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Зоря на проведення рядового матчу УПЛ витрачає 360 000 гривен, а від продажу квитків отримує 20 000. 

Про це заявив колишній гендиректор клубу Сергій Рафаїлов.

"Я говорю уболівальникам: "Вам же не потрібен футбол". Вони ж не кричать, чому за квиток на концерт Океан Ельзи треба платити 500 гривень.

Середня відвідуваність матчів Еспаньйола 23 000 глядачів. Це в місті, де є ще Барселона. Мінімальна ціна квитка - 25 євро. Зоря на проведення рядового матчу УПЛ витрачає 360 000 гривен, а від продажу квитків отримує 20 000. Не потрібен уболівальникам футбол. Не ходять і не ходіть - тільки не смердить в інтернеті.

Коли ми прилітаємо в якесь місто, я говорю співробітникам клубу: "Якщо ви знайдете хоч одне оголошення на матч - я відразу даю вам 100 доларів". Ні в Більбао, ніде їх немає. А мені писали, що в Запоріжжі немає жодного оголошення. Є вони, більше 150 штук розміщують.

Ми продавали квитки на матч з Еспаньйолом по 300 гривень. Це на центральні трибуни. А були квитки і 50 або 60 гривень. За день до матчу йшов додому в Запоріжжі, а тут поляна: банок 12 пива, 2 пляшки горілки, закуска. Мене впізнали в обличчя і запитали, чому такі дорогі квитки. А у них там поляна на тисячу. Кажуть: "Так це ми ж для себе". Якщо вам футбол не потрібен, навіщо ви питаєте про ціну?", - відзначив Рафаїлов.

Раніше, Рафаїлов назвав найдорожчого футболіста Зорі.

Нагадаємо, Рафаїлов вказав причину, по якій Вернидуб залишив Зорю.

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