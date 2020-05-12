Рафаїлов: Вернидуб вигорів у Зорі

Зоря розлучилася з колишнім головним тренером Юрієм Вернидубом через відсутність прогресу у грі команди.

Про це розповів колишній генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.

"Є така фраза, що людина "згоріла" на роботі. А Юрій Вернидуб просто вигорів. Коли у команди не було результатів, я з ним говорив і почув таку фразу: Ми ж робимо все як завжди. Мені стало зрозуміло, що ми зупинилися.

У Вернидуба з'явилися якісь страхи. Він перестав допускати нашого спортивного директора на тренування. Вернидуб ще досить молодий, йому ще є що доводити і в білоруському, і в українському футболі", - сказав Рафаїлом.