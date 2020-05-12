Рафаїлов назвав найдорожчого футболіста Зорі

Зоря від трансферу лівого захисника Богдана Михайліченка може отримати 2,5-3 млн доларів.

Про це розповів колишній гендиректор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

"При мені пропозицій по Богдану Михайліченко не було. Але їздять і дивляться за ним дуже давно. Адже коли приїжджають скаути, вони звертаються в клуб за квитками. Вони не говорять, за ким будуть дивитися, але нам різними способами вдалося це дізнатися.

Думаю, що зараз з усіх футболістів Зорі найдорожче можна продати Михайліченко. Мінімум за 3 або 2,5 млн доларів. За більше футболіста Зорі не куплять", - відзначив Рафаїлов.