Рафаїлов назвав найдорожчого футболіста Зорі

Джерело - Чемпіон.
Зоря від трансферу лівого захисника Богдана Михайліченка може отримати 2,5-3 млн доларів.
Про це розповів колишній гендиректор луганського клубу Сергій Рафаїлов.
"При мені пропозицій по Богдану Михайліченко не було. Але їздять і дивляться за ним дуже давно. Адже коли приїжджають скаути, вони звертаються в клуб за квитками. Вони не говорять, за ким будуть дивитися, але нам різними способами вдалося це дізнатися.
Думаю, що зараз з усіх футболістів Зорі найдорожче можна продати Михайліченко. Мінімум за 3 або 2,5 млн доларів. За більше футболіста Зорі не куплять", - відзначив Рафаїлов.
У поточному сезоні Михайліченко зіграв 27 поєдинків у складі Зорі, забивши 2 голи та 4 асисти.
Нагадаємо, Михайліченко став найкращим гравцем української Прем'єр-ліги в березні.