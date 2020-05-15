Галатасарай призупинив тренування через COVID-19 у співробітників клубу

У працівника клубу виявили коронавірус

Турецький футбольний клуб Галатасарай призупинив тренувальний процес на 6 днів.

Про це повідомляє пресслужбу стамбульського клубу.

Причиною стали позитивні результати тестів на COVID-19 у працівників клубу. Наступного тижня проведуть повторне тестування. У разі негативних результатів футболісти повернуться до тренувань.

Нагадаємо, що в березні коронавірусом перехворів головний тренер Галатасарая Фатіх Терім. 66-річний наставник тиждень пробув у лікарні після 14 днів самоізоляції.

Раніше повідомлялося, що вісім гравців Бешикташа заразилися коронавірусом.

Нагадаємо, чемпіонат Туреччини відновить чемпіонат 13 червня.