Галатасарай призупинив тренування через COVID-19 у співробітників клубу

Джерело - sportarena.com.
Турецький футбольний клуб Галатасарай призупинив тренувальний процес на 6 днів.
Про це повідомляє пресслужбу стамбульського клубу.
Причиною стали позитивні результати тестів на COVID-19 у працівників клубу. Наступного тижня проведуть повторне тестування. У разі негативних результатів футболісти повернуться до тренувань.
Нагадаємо, що в березні коронавірусом перехворів головний тренер Галатасарая Фатіх Терім. 66-річний наставник тиждень пробув у лікарні після 14 днів самоізоляції.
Раніше повідомлялося, що вісім гравців Бешикташа заразилися коронавірусом.
Нагадаємо, чемпіонат Туреччини відновить чемпіонат 13 червня.