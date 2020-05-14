Джерело - sport.ua.
У турецькому Бешикташі виявили, що вісім гравців команди заразилися коронавірусом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Чи є серед них ексзахисник Динамо Київ Домагой Віда, невідомо: імена заражених не повідомляються. Всі заражені футболісти вже отримали інструкції по лікуванню і знаходяться на карантині.
У нинішньому сезоні Бешикташ займає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
Раніше, чемпіонат Туреччини відновить чемпіонат 13 червня.
Нагадаємо, Цітаішвілі заявляв, що на пропозицію Бешикташа навіть не дивився.