У команді Віди почалася епідемія

У турецькому Бешикташі виявили, що вісім гравців команди заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Чи є серед них ексзахисник Динамо Київ Домагой Віда, невідомо: імена заражених не повідомляються. Всі заражені футболісти вже отримали інструкції по лікуванню і знаходяться на карантині.

У нинішньому сезоні Бешикташ займає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Раніше, чемпіонат Туреччини відновить чемпіонат 13 червня.

Нагадаємо, Цітаішвілі заявляв, що на пропозицію Бешикташа навіть не дивився.