Рафаїлов: Жіночі команди у клубів УПЛ - це маячня

Створення при кожному клубі УПЛ жіночої команди є піар-акцією президента УАФ.

Про це заявив колишній гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Створення жіночих команд - це маячня. Це якась піар-акція президента УАФ, або він якісь дивіденди на цьому хоче заробити.

Цікаво, люди, які за це голосували, розуміють, про що йде мова?

По-перше, мені не подобається, що прибирають команди U-21. Ці футболісти з 19-до 21 року, куди вони підуть? Чи багато молоді зараз грає в УПЛ? Де вони будуть грати?

Тим більше зараз іноді грошей не вистачає на одну команду, а вони хочуть організувати ще одну лігу. Давайте зобов'яжемо, щоб клуби, як Реал і Барселона, мали баскетбольні команди, футзал, футбол на траві і все інше.

Хтось взагалі прораховував що це таке? Де ці жіночі команди будуть жити, як ділити базу з першими командами, тренування, душові... Це жахливий проект, це маячня", - відзначив Рафаїлов.