Рафаїлов: Іноземні інвестори хотіли придбати Зорю

До війни були інвестори, які готові вкладати гроші у луганську Зорю.

Про це розповів колишній гендиректор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

"Я таких людей не бачив. Так, кілька років тому, до війни, деякі люди проявляли інтерес. Але потім ситуація в країні змінилася, і вони відмовилися. А тоді такі переговори велися.

Йдеться про іноземних інвесторів. Вони хотіли придбати клуб, але потім зупинилися на варіанті з Чехії", - відзначив Рафаїлов.