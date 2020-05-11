У гравця Бенфіки виявили коронавірус

Джерело - ukrinform.ua.
Хавбек Бенфіки Давід Тавареш здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба лісабонського клубу.
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21-річний футболіст здав два тести, кожен з яких показав у нього наявність захворювання. Тавареша негайно відправили на карантин. Нині його стан оцінюється як задовільний.
Нагадаємо, в українця у складі білоруського клубу підозрюють коронавірус.
Раніше повідомлялося, що турецький гравець задушив свого сина, хворого коронавірусом.