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Турецький футболіст задушив 5-річного сина

Сьогодні 11:42 1456 2
Турецький футболіст задушив 5-річного сина

Джерело - dynamomania.com.

Захисник Бурса Йилдиримспора Джевхер Токташ вбив власного сина.

Про це  повідомляє Daily Sabah.

  Важливо: Англійського футболіста засудили до довічного ув'язнення за вбивство

23 квітня футболіст привіз п'ятирічного Касима в місцеву лікарню з кашлем і високою температурою. Лікарі помістили хлопчика з характерними ознаками коронавірусу і його батька в карантин. Деякий час по тому в той же день Токташ покликав у палату лікаря і сказав, що синові важко дихати. Касима терміново доставили в реанімацію, де він помер менш ніж через дві години.

Утруднення дихання - це часта ознака при захворюванні COVID-19, тому лікарі визнали смерть хлопчика від задухи нормальним явищем. Але через 11 днів після події Токташ відправився в поліційний відділок, щоб зізнатися у своєму злочині. Футболіст розповів, що задушив свого сина подушкою, коли вони перебували одні в кімнаті.

"Я притиснув подушкою сина, який лежав на спині. Я тиснув на неї протягом 15 хвилин і не відпускав. Весь цей час мій син виривався. Коли він перестав рухатися, я підняв подушку. Після цього я покликав лікарів, щоб відвести від себе будь-які підозри.

Я ніколи не любив свого молодшого сина. Не знаю, чому так. Єдина причина, по якій я вбив його в той день, полягає в тому, що він мені не подобався. У мене немає ніяких проблем з психікою ", - сказав Токташ в поліції.

Після визнання футболіст був заарештований за статтею Вбивство близького родича, яке карається покаранням аж до довічного ув'язнення.

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