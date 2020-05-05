Бенфіка та Порту відновили тренування

У Португалії готуються до відновлення чемпіонату

Сьогодні, 4 травня, Бенфіка та Порту повернулися до тренувань.

Про це повідомляють пресслужби португальських клубів.

Весь персонал і всі гравці по приїзду на базу пройшли відповідні процедури в медичних кабінетах і приступили до занять, розбившись на три групи.

Очікується, що португальський чемпіонат відновиться в кінці травня.

Наразі Порту очолює турнірну таблицю і випереджає Бенфіку на одне очко. До кінця чемпіонату залишилося 10 турів.

Нагадаємо, УЄФА покарало Бенфіку за пізній старт матчу з Шахтарем.