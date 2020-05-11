Яремчук поділився планами щодо свого майбутнього

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#Яремчук

Джерело - Великий футбол.

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук своєю грою заслужив звернути на себе увагу.

Про це заявив сам футболіст.

"Я думаю, що зараз немає сенсу повертатися назад. Це вже історія, хоч і приємна. Напевно, своєю грою я заслужив звернути на себе увагу. Якщо ти добре граєш, це нормально. Не хотілося б, щоб це було якось періодично.

Потрібно багато працювати і тренуватися, щоб зробити великий крок у кар'єрі. Де б мені хотілося спробувати свої сили? Зараз у мене немає думок про відхід з Гента. Я пережив травму і зараз для мене найголовніше - повернути свої кондиції. Як тільки наберу форму, можна буде думати про перехід в якийсь ТОП-чемпіонат", - сказав Яремчук.

Нагадаємо, в січні Яремчуку зробили операцію на ахілі. У поточному сезоні Роман зіграв за свій клуб у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

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