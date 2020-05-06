Шевченко та Ребров потрапили у ганебний рейтинг в Англії

Ребров посів у рейтингу 25-те місце, Шевченко - 7-е

Трансфери українців Андрія Шевченка та Сергія Реброва опинилися серед 50 найгірших в історії англійської прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ESPN.

Видання визначило 50 найгірших трансферів за 28-річну історію існування турніру.

У рейтинг потрапив Сергій Ребров, який у 2000 році перейшов з Динамо до Тоттенгема за 16,2 млн фунтів, та Андрій Шевченко, якого у 2006 році Челсі купив у Мілана за 39,5 млн фунтів.

Ребров посів у рейтингу 25-те місце, Шевченко - 7-е.

Раніше, Суркіс хоче повернути Реброва у київське Динамо.