Вотфорд виступає проти догравання АПЛ на нейтральних полях

У Вотфорді не хочуть втрачати перевагу домашнього стадіону

Вотфорд не згоден із проєктом відновлення перерваного пандемією коронавірусу сезону в англійській Прем'єр-лізі.

Про це розповів виконавчий директор клубу Скотт Даксберрі.

"Я розумію, що матчі відбуватимуться без глядачів, але грати на нейтральних полях не хочемо, адже наш стадіон дає нам перевагу. Наразі з нами згодні як мінімум п'ять клубів", – заявив Даксберрі.

Раніше повідомлялося, що в АПЛ побоюються бунту гравців через відновлення сезону.

Нагадаємо, в АПЛ можуть заборонити святкування голів і обмін футболками.