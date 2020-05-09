В АПЛ побоюються бунту гравців через відновлення сезону

У Англії побоюються, що чимало гравців відмовляться дограти перерваний пандемією коронавірусу сезон 2019/20

Керівництво АПЛ готується до непокори гравців через рішення дограти сезон.

Про це повідомляє Mirror.

Нещодавно представники клубів АПЛ домовилися про відновлення сезону, якщо це дозволить уряд. Матчі мають відбутися на 8-10 нейтральних стадіонах без глядачів. Проте, навіть за такого ізоляційного сценарію Прем'єр-ліга побоюється, що в кожній команді з'явиться 2-3 гравці, які відмовляться грати, зокрема, й зіркові виконавці.

Нагадаємо, в АПЛ можуть заборонити святкування голів і обмін футболками.