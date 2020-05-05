Після пандемії коронавірусу сильно постраждає Друга і Перша ліги українського футболу, а з Нового року і УПЛ.

Про це заявив колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Цей вірус - це біда, яка звалилася на людство. Український футбол після паузи буде зовсім іншим. Я не думаю, що якісний і кількісний склад нашого футболу буде таким же, як до коронавірусу.

Сильно постраждає Друга ліга. Перша ліга теж, а з Нового року і УПЛ. У світі і Україні очікується падіння економіки. А у нас взагалі все гіпертрофовано виходить. Тому зміни будуть великі", - сказав Рафаїлов.