Білоруський журналіст: Який же Юрій Вернидуб крутий

Солігорський Шахтар з новим тренером Юрієм Вернидубом невдало розпочав сезон, проте в останніх матчах демонструє впевнений і результативний футбол.

Про це заявив білоруський журналіст Микола Ходасевич.

"Зараз на контрасті з минулим роком я скажу щось незвичайне: який же Шахтар крутий! Який крутий Юрій Вернидуб. Приголомшливий тиждень у виконанні Солігорська - і мені не шкода компліментів на адресу гірників. Подивіться: дві перемоги над брестським Динамо - в Бресті в чемпіонаті і одного м'яча не вистачило, щоб залетіти у фінал Кубка країни. І приложили на 4:0 Іслоч, забиваючи м'ячі на будь-який смак.

Шахтар змінився на краще. Два тижні тому я заходив на цей відрізок з посилом: а чи зараз не момент істини для Юрія Вернидуба? Чи готовий він взагалі в Солігорську давати результат? І ось, подивіться, як все розгорнулося.

Але якщо відкинути цей тріумф і задуматися, що ж чекає Шахтар по сезону. А хочеться сказати, що ось вона, та команда, яка грає з таким куражем - вона буде претендувати на чемпіонство. А всі чотири фаворити претендуватимуть на чемпіонство плюс-мінус з рівними шансами", - сказав Ходасевич.