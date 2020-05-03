Шахтар Вернидуба знищив Іслоч у 7 турі чемпіонату Білорусі

Лисакович оформив дубль у звітній зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 травня, у сьомому турі чемпіонату Білорусі солігорський Шахтар переміг Іслоч.

У першому таймі матчу був забитий лише один гол - з передачі Антича відзначився Лисакович. У другому таймі голкіпер гостей парирував дальній удар Антича - першим на добиванні був Подстрєлов. Лисакович оформив дубль на 78-ій хвилині зустрічі. Бодул збільшив рахунок до 4:0.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

7 тур, 3 травня

Шахтар (Солігорськ) - Іслоч 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Лисакович, 2:0 - 62 Подстрєлов, 3:0 - 78 Лисакович, 4:0 - 86 Бодул

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