 Караваєв назвав найбільш складний період у своїй кар'єрі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Легкоатлетка Магучіх удостоїлася звання Заслуженого майстра спорту України
Сьогодні 16:25 1714 1
Франков: Гей, дядьки в ФФУ, ви вже приготувалися відповідати за травми та захворювання
Сьогодні 18:40 438
Редкач вимагає вигнати із команди Усика тренера-росіянина
Сьогодні 10:30 1340 1
Кіченок потрапила у рейтинг тенісисток з найсильнішою подачею
Сьогодні 09:57 2054
Родрігес хоче залишитися у Туреччині
Сьогодні 09:16 4278 1
Палкін: Можна залишитися в УПЛ з 12 клубами
Сьогодні 08:59 1340 1
Наступний сезон АПЛ може відбутися без глядачів
Сьогодні 08:29 1819
Шахтар Вернидуба знищив Іслоч у 7 турі чемпіонату Білорусі
Вчора 21:51 1245
Пулєв готовий відмовитися від бою з Джошуа
Вчора 21:39 2770
Наставник збірної Нідерландів Куман госпіталізований до лікарні
Вчора 21:09 1567
Блоги
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації Андрій Твердохліб
Вчора 12:52 4217 5
Десять моментів в тенісі, які змусили плакати
Десять моментів в тенісі, які змусили плакати Valeriy Ruchka
Вчора 11:41 370
Суркіс і Геллер вирішили запустити челендж і передали естафету Ахметову
Суркіс і Геллер вирішили запустити челендж і передали естафету Ахметову Valeriy Ruchka
Вчора 09:22 3591
Порівняння чемпіонатів Росії та України та символічна збірна легіонерів УПЛ - ТаТоТаке
Порівняння чемпіонатів Росії та України та символічна збірна легіонерів УПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 08:04 1058
ВІДЕО. Фантастичний гол з центра поля. Девіду Бекхему - 45!
ВІДЕО. Фантастичний гол з центра поля. Девіду Бекхему - 45! Андрій Твердохліб
02.05.2020 21:52 1138
П'ять років тому Ломаченко переміг Родрігеса в андеркарді мегафайту Пак'яо - Мейвезер
П'ять років тому Ломаченко переміг Родрігеса в андеркарді мегафайту Пак'яо - Мейвезер Андрій Твердохліб
02.05.2020 21:38 587
Відео дня. Ісландський актор підняв 501 кг - це новий світовий рекорд
Відео дня. Ісландський актор підняв 501 кг - це новий світовий рекорд Андрій Твердохліб
02.05.2020 20:22 4993
ВІДЕО. Непідробні емоції: 4 роки тому Лестер став чемпіоном Англії
ВІДЕО. Непідробні емоції: 4 роки тому Лестер став чемпіоном Англії Андрій Твердохліб
02.05.2020 18:23 980
ВІДЕО. Як Лестер виграв АПЛ. Усі голи лисиць у сезоні 2015/16
ВІДЕО. Як Лестер виграв АПЛ. Усі голи лисиць у сезоні 2015/16 Андрій Твердохліб
02.05.2020 18:03 321
53-річний Майк Тайсон продемонстрував неймовірну швідкисть і силу. ВІДЕО
53-річний Майк Тайсон продемонстрував неймовірну швідкисть і силу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
02.05.2020 17:46 962
ВІДЕО. 16 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану
ВІДЕО. 16 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану Андрій Твердохліб
02.05.2020 14:54 7036
ФОТО. Зірковий український боксер обізвав уболівальника під**ом
ФОТО. Зірковий український боксер обізвав уболівальника під**ом Андрій Твердохліб
02.05.2020 11:08 4133 1
ВІДЕО. Футбол майбутнього та легендарний гол віялом. 34 роки тому Динамо виграло Кубок Кубків
ВІДЕО. Футбол майбутнього та легендарний гол віялом. 34 роки тому Динамо виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
02.05.2020 10:51 3722 1
Про тренування, дієти та дружбу із суперниками. Інтерв'ю чемпіонки світу з паверліфтингу Дарії Бражник
Про тренування, дієти та дружбу із суперниками. Інтерв'ю чемпіонки світу з паверліфтингу Дарії Бражник Valeriy Ruchka
01.05.2020 21:05 746
15 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону
15 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону Valeriy Ruchka
01.05.2020 17:02 1279
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:25 Футбол Білоруський журналіст: Який же Юрій Вернидуб крутий 120
22:10 Футбол Караваєв назвав найбільш складний період у своїй кар'єрі 248
21:55 Бокс Арум: Не бачу, як Алі протистояв би Ф'юрі 395
21:40 Футбол Колишній наставник Челсі і Тоттенгема може очолити Ньюкасл 355
21:25 Футбол Караваєв: У Динамо результат завжди стоїть на першому місці 530
21:10 Футбол Колишній гравець Барселони похвалив Мілевського 608
20:55 Футбол Гельзін: Ще рано розширювати УПЛ до 14 клубів 611
20:40 Футбол Караваєв назвав найбільш пам'ятний матч у складі збірної України 749
20:25 Футбол Президент ПФЛ запропонував несподіваний варіант завершення сезону у Першій лізі 929
20:10 Бокс Де Ла Хойя: Тайсон може нокаутувати будь-якого сучасного суперваговика 1063
19:55 Футбол Русол вказав клуби Першої ліги, які вже готові грати в УПЛ 1377
19:40 Футбол Колишній гравець Барселони: Мене хотіло купити київське Динамо 1445
19:25 Футбол Франков: Чинуші УАФ шугаються відповідальності 1077 1
19:10 Бокс Руїс: Ніхто не вірив, що я можу перемогти Джошуа 1488
18:55 Футбол У німецьких клубах виявлено 10 хворих коронавірус 1154
18:40 Футбол Франков: Гей, дядьки в ФФУ, ви вже приготувалися відповідати за травми та захворювання 438
18:25 Футбол Смалійчук: Від теми про УПЛ голова болить навіть у цитрамону 1207
18:10 ММА Де Ла Хойя: Вайт робить неймовірну роботу щодо захисту UFC 1285
17:56 Футбол Колишній гравець Слуцька спрогнозував чемпіона Білорусі 1726
17:40 Баскетбол Гравець збірної України поновив тренування у складі іспанського клубу 1620
17:25 Футбол Легенда Ліверпуля: Динамо з Ребровим і Шевченко було великим 1909
17:10 Футбол Колишній нападник Шахтаря, який потрапив у гучний сексуальний скандал, вважає, що його підставили 1650
16:56 Футбол Колишній гравець Слуцька: Мало хто з футболістів у команді залишається на 2-3 сезони 426
16:40 Футбол Андронов: Алієв - чмо і відірваний від реальності бидлан 2473 2
16:33 Блог Найкращий гол в історії Ліги чемпіонів за версією France Football 2252

Караваєв назвав найбільш складний період у своїй кар'єрі

Сьогодні 22:10 248 0
Захисник киян згадав про труднощі у своїй кар'єрі
Караваєв назвав найбільш складний період у своїй кар'єрі
#Караваєв, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Був такий момент, коли футболіст Олександр Караваєв не підходив дублю і грав у Другій лізі. 

Про це заявив сам гравець Динамо.

"Чи був складний період у моїй кар'єрі? Так, такий період був, у 16-18 років, коли переходив із юнацького футболу в дорослий. Зараз у такому віці хлопців з академії вже підпускають до першої команди, дають шанс. Раніше ще проходив школу Другої та Першої ліг, грав за дубль. Був такий момент, коли не підходив дублю і грав у Другій лізі. Іноді сумнівався, чи варто це робити, тому що тебе щось постійно штовхає вниз, тобі доводиться підніматися, переступати себе і йти до мети. Коли долаєш такі моменти, легше рухатися вперед.

Далі все стало на свої місця та поступово йшло вгору. Такі моменти потрібно пережити, перебороти - і все буде", - зазначив Караваєв.

Раніше, Бойко прокоментував зарплату у Динамо.

Нагадаємо, Андронов назвав тренера, який міг би очолити київське Динамо.

Коментарі ()