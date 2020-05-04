Караваєв назвав найбільш складний період у своїй кар'єрі

Захисник киян згадав про труднощі у своїй кар'єрі

Джерело - ФК Динамо.

Був такий момент, коли футболіст Олександр Караваєв не підходив дублю і грав у Другій лізі.

Про це заявив сам гравець Динамо.

"Чи був складний період у моїй кар'єрі? Так, такий період був, у 16-18 років, коли переходив із юнацького футболу в дорослий. Зараз у такому віці хлопців з академії вже підпускають до першої команди, дають шанс. Раніше ще проходив школу Другої та Першої ліг, грав за дубль. Був такий момент, коли не підходив дублю і грав у Другій лізі. Іноді сумнівався, чи варто це робити, тому що тебе щось постійно штовхає вниз, тобі доводиться підніматися, переступати себе і йти до мети. Коли долаєш такі моменти, легше рухатися вперед. Далі все стало на свої місця та поступово йшло вгору. Такі моменти потрібно пережити, перебороти - і все буде", - зазначив Караваєв.

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