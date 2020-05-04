Караваєв назвав найбільш пам'ятний матч у складі збірної України

За емоціями захиснику Динамо Олександру Караваєву дуже запам'ятався матч у Кубку України проти Шахтаря.

Про це заявив сам гравець киян.

"Чи пам'ятаю свій гол у ворота збірної Японії? Звичайно, пам'ятаю. Я тоді вийшов на заміну на позицію правого захисника, і буквально через 10-15 хвилин забив гол. Ми ще й виграли цей матч, тому, звичайно ж, емоції переповнювали. Назавжди це запам'ятаю, тим паче на цей час це мій єдиний гол за збірну.

Що стосується пам'ятних матчів, то, якщо не брати до уваги дебюту в збірній, то це поєдинок із Сербією, коли ми виграли 5:0, і переможний матч із Португалією, після якого ми вийшли на Євро.

Який матч на клубному рівні виділяю? Важко виділити один матч, адже грав я в багатьох клубах. Дебютні матчі, зустрічі з лідерами чемпіонату або в єврокубках - завжди значущі. За емоціями дуже запам'ятався матч у Кубку України проти Шахтаря, серйозний поєдинок за напругою, у нас багато що виходило, і результат підкріпив позитивні емоції", - зазначив Караваєв.