 Цітаішвілі: Просив у Ярмоленка футболку - він не дав | Футбол | Champion.com.ua
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Цітаішвілі: Просив у Ярмоленка футболку - він не дав

Сьогодні 10:25 1460 0
Гравець розповів про свої найбільш пам'ятні матчі.
Цітаішвілі: Просив у Ярмоленка футболку - він не дав
#Цітаішвілі, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

19-річний півзахисник київського Динамо Георгій Цітаішвілі просив футболку в Ярмоленка, але він не дав.

Про це заявив молодий гравець киян.

"Які матчі запам'яталися найбільше? Фінал чемпіонату світу, коли дебютував за першу команду проти Шахтаря. Ті, в яких не брав участі - проти Евертона. Чи подавав м'ячі? У цій грі ні. Був тоді на стадіоні. А так, у багатьох іграх подавав м'ячі. Один раз попросив у Ярмоленка футболку, але він не дав", - розповів Цітаішвілі.

У поточному сезоні Цітаішвілі провів за першу команду Динамо 5 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Раніше, Цітаішвілі відмовився розглядати пропозицію Шахтаря.

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