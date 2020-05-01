Цітаішвілі: Просив у Ярмоленка футболку - він не дав

19-річний півзахисник київського Динамо Георгій Цітаішвілі просив футболку в Ярмоленка, але він не дав.

Про це заявив молодий гравець киян.

"Які матчі запам'яталися найбільше? Фінал чемпіонату світу, коли дебютував за першу команду проти Шахтаря. Ті, в яких не брав участі - проти Евертона. Чи подавав м'ячі? У цій грі ні. Був тоді на стадіоні. А так, у багатьох іграх подавав м'ячі. Один раз попросив у Ярмоленка футболку, але він не дав", - розповів Цітаішвілі.