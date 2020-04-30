 Цітаішвілі відмовився розглядати пропозицію Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Цітаішвілі відмовився розглядати пропозицію Шахтаря

Сьогодні 20:30 1064 0
Георгій Цітаішвілі прокоментував можливий перехід у Шахтар
Цітаішвілі відмовився розглядати пропозицію Шахтаря
#Динамо, #Шахтар, #Цітаішвілі

Джерело - fc_dynamo_kyiv.

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі отримував пропозиції перейти у донецький Шахтар.

Про це розповів сам гравець.

"Були пропозиції від Шахтаря, але я навіть не розмовляв ні з ким.

По-перше, я - вихованець Динамо.

По-друге, так, як ставляться до вихованців в Шахтарі, думаю, ніхто б туди не прийшов, тим більше зараз. Батьки віддають в донецький клуб своїх дітей, а їх уже з самого початку там плавлять. Я вважаю, що там своїм молодим гравцям взагалі не дають шансів", - сказав Цітаішвілі.

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