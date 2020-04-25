 Гравці Астон Вілли погодилися відкласти виплату зарплат на 4 місяці | Футбол | Champion.com.ua
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Гравці і тренери Астон Вілли погодилися відкласти виплату 25% їхніх зарплат на 4 місяці

Сьогодні 19:35 138 0
Завдяки цьому заходу Астон Вілла зможе в повному обсязі сплачувати працівникам, які не мають прямого відношення до футбольної діяльності клубу
Гравці і тренери Астон Вілли погодилися відкласти виплату 25% їхніх зарплат на 4 місяці
#Астон Вілла, #АПЛ

Джерело - офіційний сайт Астон Вілли.

Англійська Астон Вілла шукає шляхи мінімізації збитків від кризи, викликаної пандемією коронавіруса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравці і тренери основного складу, а також керівники клубу погодилися на відстрочку виплати 25 відсотків їх зарплат на 4 місяці.

Завдяки цьому заходу Астон Вілла зможе в повному обсязі сплачувати працівникам, які не мають прямого відношення до футбольної діяльності клубу.

Нагадаємо, АПЛ планує відновити чемпіонат матчами на окремих стадіонах.

Наразі більшість клубів АПЛ виступають за дострокове завершення сезону.

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