Більшість клубів АПЛ виступають за дострокове завершення сезону

АПЛ може достроково завершити чемпіонат

Все більше клубів англійської Прем'єр-ліги виступають за те, щоб достроково завершити сезон, який був зупинений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

На тлі пандемії деякі команди сумніваються в можливості організувати матчі належним чином навіть без глядачів. Зокрема, клуби стурбовані тим, як ізолювати гравців і переконатися в тому, що вони не хворі.

Клуби усвідомлюють, що знадобиться багато тестів, але при цьому виникає питання, чи етично витрачати їх на футболістів, тоді як тести потрібні медикам та іншим службам.

Також в одному з клубів вважають, що середній вік їх гравців занадто високий, і це мінус при щільному графіку матчів. Крім того, відсутній механізм на випадок, якщо хтось із футболістів відмовиться грати.

Найближчі збори клубів заплановано на 1 травня.

Нагадаємо, партнер АПЛ просить заблокувати продаж Ньюкасла.