Більшість клубів АПЛ виступають за дострокове завершення сезону

Джерело - ua.tribuna.com.
Все більше клубів англійської Прем'єр-ліги виступають за те, щоб достроково завершити сезон, який був зупинений через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє The Guardian.
На тлі пандемії деякі команди сумніваються в можливості організувати матчі належним чином навіть без глядачів. Зокрема, клуби стурбовані тим, як ізолювати гравців і переконатися в тому, що вони не хворі.
Клуби усвідомлюють, що знадобиться багато тестів, але при цьому виникає питання, чи етично витрачати їх на футболістів, тоді як тести потрібні медикам та іншим службам.
Також в одному з клубів вважають, що середній вік їх гравців занадто високий, і це мінус при щільному графіку матчів. Крім того, відсутній механізм на випадок, якщо хтось із футболістів відмовиться грати.
Найближчі збори клубів заплановано на 1 травня.
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