АПЛ планує відновити чемпіонат матчами на окремих стадіонах

В АПЛ розглядають варіанти відновлення чемпіонату

Англійська Прем'єр-ліга планує відновити сезон матчами на певних стадіонах, схвалених урядом.

Про це повідомляє The Times.

Представники АПЛ вже працюють разом з органами влади над ідеєю відновлення сезону в самий можливий для цього термін. Наразі розглядається варіант з проведенням ігор на обмеженій кількості арен з метою зменшити ймовірність поширення коронавірусу, а також числа поліцейської, медичної служб та тестів, які для цього необхідні.

На засіданні клубів, яке відбулося минулого тижня, обговорювалася саме ця ідея - матчі при порожніх трибунах і обмеженій кількості стадіонів.

Нагадаємо, Більшість клубів АПЛ виступають за дострокове завершення сезону.