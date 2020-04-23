Барселона виступила проти ідеї догравання сезону у стислі терміни

Медики Барселони переживають за здоров'я футболістів

Барселона не підтримує ідею Ла-Ліги грати матчі кожні три дні після відновлення сезону.

Про це повідомляє AS.

Фізіотерапевти каталонців підготували звіт, згідно з яким поєдинки кожні 72 години значно підвищують ризик отримання травм футболістами.

Представники медичного штабу Барселони вважають, що крім фізичного перенапруження, футболісти відчуватимуть величезний психологічний тиск. Також матчі кожні три дні залишають мало часу для відновлення і тренувань.

Крім того, тренерський штаб матиме менше можливостей для ротації складу, адже команда має дограти вирішальну частину сезону в короткі терміни.

Нагадаємо, Умтіті хоче залишитися у Барселоні.