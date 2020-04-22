Балотеллі заборонили проводити такого роду заходи

Власник Брешії Массімо Челліно заборонив нападнику команди Маріо Балотеллі спілкуватися з порнозіркою.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Маріо під час карантину проводить прямі ефіри в своєму Instagram, спілкуючись зі знаменитостями. За відомостями видання, Балотеллі хотів провести прямий ефір з Рокко Сіффреді, але Челліно пригрозив йому серйозними санкціями.

У нинішньому сезоні 29-річний Балотеллі провів за Брешію 19 матчів у всіх турнірах і забив п'ять голів. Його контракт з клубом діє до літа 2022 року.

Нагадаємо, Балотеллі потрапив в аварію.