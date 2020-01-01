Балотеллі потрапив в аварію, повертаючись з новорічної вечірки

Друг футболіста, який був за кермом, врізався у стіну сусіднього будинку

Нападник Брешії Маріо Балотеллі потрапив в автомобільну аварію, повертаючись з новорічної вечірки в одному з нічних клубів Брешії.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

29-річний італієць близько 5 ранку за місцевим часом повертався додому на своєму Fiat 500 Abarth після святкування.

Футболіст був на пасажирському сидінні, а його друг, який перебував за кермом, здійснив неправильний маневр, переїхав через бордюр і врізався в паркан сусідів.

Балотеллі і його друг не постраждали в аварії. Футболіст поспішив з місця ДТП, пройшовши кілька сотень метрів до свого будинку пішки.

Автомобіль отримав пошкодження передньої осі і в результаті з місця аварії його відвіз евакуатор.

Нагадаємо, Балотеллі вигнали із тренування Брешії.

Також, Балотеллі хоче переїхати до чемпіонату Туреччини.