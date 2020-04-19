Суркіс: Зроблю все, щоб Динамо продовжувало існувати

Київське Динамо отримало офіційний лист від ФІФА, де є тільки рекомендаційні речі щодо урізання зарплат футболістів.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Ми з партнерами, брат трохи допомагає, зробимо все, щоб у нас футбол, у всякому разі Динамо, продовжував існувати.

Ми отримали офіційний лист від ФІФА, де є тільки рекомендаційні речі, які не силові. Вони про те, що можна сідати і на час карантину домовлятися зі своїми футболістами про зниження зарплат.

Чи то це 50%, то це 30%, то чи 70%. Я зв'яжуся зі своїми колегами, президентами клубів, ми порадимося, як вони. Щоб не було такого - когось ламати через коліно. Будемо приймати рішення.

Якби чемпіонат закрився на 1 місяць, то не варто було б взагалі про це говорити. Як я бачу, що це ще місяця півтора-два. Отримали лист, що можна піднімати ці питання. Ми як люди, які рахують гроші, будемо працювати в цьому напрямку", - сказав Суркіс.