 Суркіс: Зроблю все, щоб Динамо продовжувало існувати | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: Зроблю все, щоб Динамо продовжувало існувати

Сьогодні 22:56 590 0
Президент киян - про зниження зарплат
Суркіс: Зроблю все, щоб Динамо продовжувало існувати
#Суркіс, #Динамо

Джерело - Великий футбол.

Київське Динамо отримало офіційний лист від ФІФА, де є тільки рекомендаційні речі щодо урізання зарплат футболістів.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Ми з партнерами, брат трохи допомагає, зробимо все, щоб у нас футбол, у всякому разі Динамо, продовжував існувати. 

Ми отримали офіційний лист від ФІФА, де є тільки рекомендаційні речі, які не силові. Вони про те, що можна сідати і на час карантину домовлятися зі своїми футболістами про зниження зарплат. 

Чи то це 50%, то це 30%, то чи 70%. Я зв'яжуся зі своїми колегами, президентами клубів, ми порадимося, як вони. Щоб не було такого - когось ламати через коліно. Будемо приймати рішення. 

Якби чемпіонат закрився на 1 місяць, то не варто було б взагалі про це говорити. Як я бачу, що це ще місяця півтора-два. Отримали лист, що можна піднімати ці питання. Ми як люди, які рахують гроші, будемо працювати в цьому напрямку", - сказав Суркіс. 

Раніше, Андронов назвав тренера, який міг би очолити київське Динамо.

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