Джерело - sports.ru.
Спартак вирішив не викуповувати півзахисника Андре Шюррле у дортмундської Боруссії.
Про це повідомив генеральний директор московського клубу Томас Цорн.
"Так все вірно. Ми домовилися з Андре, що не станемо його викуповувати. Але Андре - видатний футболіст, який збагатив нашу молоду команду своїм досвідом", - сказав Цорн.
Шюррле у поточному сезоні зіграв у 13 матчах, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.
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