Спартак вирішив не викуповувати півзахисника Андре Шюррле у дортмундської Боруссії.

Про це повідомив генеральний директор московського клубу Томас Цорн.

"Так все вірно. Ми домовилися з Андре, що не станемо його викуповувати. Але Андре - видатний футболіст, який збагатив нашу молоду команду своїм досвідом", - сказав Цорн.